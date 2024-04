Francesco Nicora nominato partner di Simmons & Simmons

Francesco Nicora

Simmons & Simmons annuncia la nomina a partner dell’avvocato Francesco Nicora, responsabile del dipartimento di contenzioso civile e arbitrati dello Studio in Italia e referente Italiano del gruppo di arbitrato interazionale della firm. In Simmons dal 2018, il professionista è particolarmente attivo nel contenzioso societario, finanziario e immobiliare oltre a quello arbitrale sia domestico che internazionale.

Questa promozione si colloca nel contesto di forte crescita intrapreso dallo Studio in Italia e mira a rafforzarne ulteriormente l’offerta full service, in particolare con l’allargamento della partnership ad un professionista che ha dimostrato, nel corso degli ultimi anni, particolare capacità nella gestione e soluzione di contenziosi complessi prevalentemente per conto di fondi di investimento e asset managers internazionali, e che dunque conferma il forte orientamento ed impegno dello Studio nel fornire assistenza a questa tipologia di clienti sia in Italia che all’estero, anche in sede giudiziale e arbitrale.

Mauro Pisapia, partner responsabile del Dispute Resolution Group in Italia, ha dichiarato: “Francesco ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del Dispute Resolution Group dello Studio nel corso degli ultimi anni anche attraverso l’acquisizione e il consolidamento di clientela di alto profilo. La sua promozione costituisce la conferma dell’impegno dello Studio a valorizzare i propri talenti interni, la cui crescita consente di garantire continuità e qualità all’assistenza che forniamo quotidianamente ai nostri clienti.”