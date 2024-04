Freshfields cresce nel Private Equity con l’ingresso del partner Giancarlo D’Ambrosi

Giancarlo D’Ambrosio

Freshfields Bruckhaus Deringer (“Freshfields”) annuncia l’ingresso di Giancarlo D’Ambrosio, professionista di riconosciuta esperienza nel settore del Private Equity, che si unisce al team Private Capital dello Studio in qualità di socio, dopo aver trascorso vent’anni in studi internazionali, di cui gli ultimi quale partner di Latham & Watkins.

L’Avvocato D’Ambrosio vanta una vasta esperienza in operazioni straordinarie per fondi di private equity e loro portfolio company, in particolare nel settore delle infrastrutture, della moda, del media&entertainment e dello sport, assistendo da anni anche primari club calcistici.

Francesco Lombardo, managing partner dello Studio in Italia, ha commentato: “Sono felice di dare il benvenuto a Giancarlo. Il suo ingresso rafforza ulteriormente la squadra di professionisti che ci hanno garantito il successo che abbiamo ottenuto sin da quando lo Studio è sbarcato in Italia. L’arrivo di Giancarlo risponde ad una logica di crescita ragionata rispetto alle esigenze dei nostri Clienti. La sua nomina è, infatti, parte di una più ampia strategia di sviluppo del business dello Studio in Italia, in particolare nel settore del private capital.”

“Siamo molto contenti dell’arrivo di Giancarlo e siamo convinti che il suo ingresso contribuirà in maniera significativa al successo dello Studio negli anni a venire” – aggiunge Nicola Asti, partner responsabile del team “Global Transactions” in Italia e prosegue - “Siamo ansiosi di collaborare con Giancarlo, condividere idee e affrontare le prossime sfide, nel perseguimento degli obiettivi di eccellenza che caratterizzano il nostro studio legale”.

Freshfields è leader riconosciuto nell’assistenza legale ai player di private equity e si è classificato al primo posto per le operazioni di private equity europee per valore nel 2023 (Bloomberg). Negli ultimi 18 mesi, Freshfields ha ampliato la propria offerta nel settore del Private Equity a livello globale con una serie di ingressi senior in Europa, Stati Uniti e Asia. Recentemente, questa strategia ha incluso i lateral hire strategici di Neal J. Reenan e Ian N. Bushner a New York.