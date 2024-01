Freshfields cresce nel Restructuring and Capital Solutions con l’ingresso di Valentina Armaroli quale nuovo Counsel

Valentina Amaro

Freshfields Bruckhaus Deringer annuncia l’ingresso dell’avvocato Valentina Armaroli (in foto) con il titolo di Counsel. In arrivo dallo studio legale internazionale Linklaters, Valentina Armaroli si unisce al team “Global Transactions” di Milano così rinforzando le competenze restructuring della squadra.

Commenta Francesco Lombardo, managing partner dello Studio in Italia: “Siamo felici di accogliere Valentina nel nostro team. Il suo arrivo è un tassello importante che si innesta nel più ampio contesto di una strategia di crescita globale nel settore del private capital e del capital solutions. Valentina sarà parte integrante di questa strategia e le sue competenze ci consentiranno di consolidare e rinforzare il nostro posizionamento nei settori che più interessano ai nostri clienti”. Aggiunge Lombardo: “Avere Valentina nella nostra squadra conferma la nostra ambizione e volontà di mettere al servizio dei nostri clienti i professionisti migliori: iniziare l’anno con questo ingresso è il migliore auspicio di successo per noi e per i nostri clienti”.

Con l’arrivo di Valentina Armaroli, Freshfields conta oggi 12 partner e 9 counsel.