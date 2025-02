Freshfields al fianco del club Como 1907 e di Sent Entertainment nel progetto di riqualificazione dello Stadio Sinigaglia di Como Lo studio legale internazionale Freshfields ha assistito il club calcistico Como 1907 e Sent Entertainment in relazione a tutti gli aspetti legali, amministrativi, immobiliari e regolamentari del progetto per la riqualificazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.