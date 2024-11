Freshfields, PedersoliGattai, Weil Gotshal & Manges e Dentons nel rifinanziamento del debito Unitranche e nuova emissione TAP di Optima S.p.A. da parte di Goldman Sachs

Francesco Lombardo

Freshfields ha assistito Charterhouse Capital Partners in relazione ad una complessiva operazione di rifinanziamento del debito Unitranche e nuova emissione TAP di Optima S.p.A. per un importo complessivo di Euro 360 milioni e di cui beneficiano anche altre società del gruppo Optima.

Il team multidisciplinare di Freshfields è stato coordinato dal partner Francesco Lombardo insieme al counsel Giuliano Marzi, l’associate Marco Colombo e Francesca Misciasci e Agnese Rocchegiani per i profili finance; mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo studio da PedersoliGattai con il partner Cristiano Garbarini e la senior associate Clementina Bastianutti Riccioni.

Lo studio Arendt&Medernach ha assistito Charterhouse Capital Partners per gli aspetti di diritto lussemburghese.

PedersoliGattai ha assistito i fondi sottoscrittori, tutti riconducibili Goldman Sachs & Co. LLC, con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti, dal senior counsel Marcello Legrottaglie e dall’associate Davide Stracquadanio per i profili finance, dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla counsel Valentina Buzzi per gli aspetti fiscali.

Weil Gotshal & Manges ha agito per i profili di diritto estero.

Lo studio legale Dentons ha prestato assistenza al Paying Agent, Security Agent e Notes Trustee, con un team multigiurisdizionale coordinato dal partner Gianpaolo Garofalo insieme alla counsel Bianca Chiara Sinisi, e alla partner Catriona Lloyd, coadiuvata dalla counsel Jill Barraclough-Morrow, dell’ufficio di Londra, per i profili di diritto inglese. Il partner Gianpaolo Garofalo e la counsel Bianca Chiara Sinisi hanno, altresì, assistito Banca Finint, in qualità di Rappresentante degli Obbligazionisti, rappresentata nell’ambito dell’operazione da Alberto Didoné.