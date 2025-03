GA (Grimaldi Alliance) si espande in Uzbekistan

Francesco Sciaudone

GA, studio legale e fiscale internazionale con 12 sedi in Italia e uffici diretti a New York, Lugano, Bruxelles, Londra e Parigi, e con un network di professionisti presenti in oltre 70 giurisdizioni, guidato dal Managing Partner Francesco Sciaudone (foto) amplia la sua presenza in Asia, con l’apertura di una nuova sede in Uzbekistan, avvalendosi della collaborazione di Abacus Law.

Abacus Law è uno dei più importanti studi legali dell’Uzbekistan, con una forte tradizione sia in ambito locale che internazionale. Lo studio è oggi guidato da un team di professionisti con grande esperienza e un importante track record in diverse practice.

Centrale nelle rotte commerciali eurasiatiche, l’Uzbekistan sta emergendo come un hub strategico per gli investimenti grazie a riforme economiche mirate, una crescita del PIL superiore al 5% annuo e una crescente apertura agli investitori esteri. Questa nuova alleanza rappresenta un’opportunità chiave per espandere il business in settori come energia, infrastrutture e commercio internazionale.

“ Con questa partnership, GA conferma il proprio impegno a fornire servizi legali di eccellenza nei mercati più dinamici a livello globale.L’Uzbekistan rappresenta un’area strategica per gli investitori internazionali, e siamo orgogliosi di operare in questo Paese grazie alla collaborazione con Abacus Law. ” ha dichiarato Francesco Sciaudone, Managing Partner di GA.

l’ingresso dell’Uzbekistan.