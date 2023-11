Gattai e Shearman nell’acquisizione di Neo Apotek S.p.A. da parte del Dr. Max Group.

Dr. Max Group, uno dei più importanti operatori specializzati nella gestione di farmacie in Europa, annuncia l’acquisizione in Italia di Neo Apotek S.p.A. L’operazione porta ad oltre 210 il numero totale delle farmacie di proprietà di Dr. Max in Italia,lo rende uno dei principali operatori del settore e ne consolida la posizione di leadership sul mercato taliano.



Neo Apotek S.p.A. è una azienda di rilievo nel mercato italiano con un portafoglio di oltre 130 farmacie e fa capo a un pool di investitori guidati da Banca Profilo e dal veicolo di private equity di Route Capital Partners, nonché, per una quota di minoranza, ad una holding partecipata dalla famiglia Riva-Cocchi, storici farmacisti milanesi.



Studio Legale Associato Shearman & Sterling ha assistito Dr. Max con un team guidato dal partner Emanuele Trucco e composto dagli associates Greta Dell’Anna, Michele Spinelli ed Eugenio Zupo, dai trainees Lorenzo Bottari, Elena Sofia Cioffi, Duccio Cangioli e Riccardo Galet, con il supporto per i profili finance del partner Pasquale Bifulco e dall’associate Marta Mastroeni e per i profili di contenzioso dal partner Alessandro Salvador e dall’associate Marco Manfron. I profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dal partner Roberto Ferrario e dalla associate Roberta Fragalà dello studio Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners e i profili regolamentari sono stati seguiti dai partner Eva Maschietto, Massimo Maggiore e Andrea Gallarini, dall’associate Pietro Minora e dalla trainee Federica Audagnotto dello studio Emlex.



Al fianco di Dr. Max e del suo azionista il fondo Penta Investments, anche AK Evan con il partner Jan Evan e l’associate Klára Baumgartnerová.



Gattai, Minoli, Partners ha assistito tutti i venditori, con un team guidato dal partner Alessandro Dolce e composto dai senior associates Diletta Camicia ed Edoardo Pistone e dagli associate Matteo Luison e Ludovica Cimini, con il supporto, per i profili di vendor due diligence, del counsel Nicola Martegani e dell’associate Clara Balboni, per gli aspetti regolamentari, del counsel Micaela Tinti e dell’associate Maria Adelaide del Console e, per taluni aspetti di diritto civile, del partner Stefano Ferrero e dell’associate Alberto Panacci. Il veicolo di Banca Profilo è stato altresì assistito da RP Legal & Tax, con i partner Claudio Elestici e Stefano Chiarva e l’of counsel Sabrina Strameo, mentre il veicolo della famiglia Riva-Cocchi è stato assistito anche dall’avvocato Luca Magrini.



Per i profili finance, i venditori sono stati assistiti dallo studio Cappelli RCCD, con il partner Morena Bontorin e l’associate Deborah De Rosa.



Al fianco di Neo Apotek, anche il dipartimento legale interno, guidato dall’avvocato Eleonora Ruggieri.