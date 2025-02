GD N. 6/2025 - Concorrenza: il difficile cammino per l'efficienza

È difficile dare un giudizio complessivo sulla legge 16 dicembre 2024 n. 193, che reca la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», approfondimento che apre il n. 6 della Rivista. Ebbene, il provvedimento in questione - in vigore dal 18 dicembre 2024 - presenta una eterogenità di temi e di questioni giuridiche e tecniche che dipanano i loro effetti su tantissimi settori dell'economia del Paese. A tal proposito, tra questi comparti oggetto di regolamentazione si annoverano le concessioni...

