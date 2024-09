GD_32-33/2024 - La torrida estate italiana "infiamma la giustizia"

Un agosto di fuoco, non solo dal punto di vista delle temperature, ma anche sul fronte legislativo. Per questo motivo, dopo la pausa estiva, "Guida al Diritto" torna con un numero dedicato a due nuovi provvedimenti di grande impatto per il settore giustizia: quello relativo alle misure urgenti in materia penitenziaria, giustizia civile e penale e personale del ministero di via Arenula (legge 8 agosto 2024 n. 112 di conversione del Dl 92/2024) e quello contenente gli interventi su codice penale, Cpp...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi