Giudici popolari 65enni, la Cassazione salva i processi di Patrizia Maciocchi, Giovanni Negri

Per la Suprema corte non sussiste il vizio di capacità del giudice popolare. Il verdetto pesa sulla sorte di molti processi, strage di Bologna compresa









Il compimento dei 65 anni da parte del giudice popolare, mentre fa parte del collegio giudicante, non è motivo di nullità della sentenza.

Il requisito anagrafico, previsto dalla legge 87/1951, è infatti richiesto al momento dell’iscrizione nell’albo dei giudici popolari, dell’inserimento della lista e della nomina per la sessione. Il giudice popolare così nominato resta legittimamente in carica per l’intera sessione. È la decisione dei giudici della prima sezione penale della Cassazione, che hanno...