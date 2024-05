GIURISPRUDENZA - COMUNITARIO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Commissione arbitrale competente in materia di lotta contro il doping non è un organo di giurisdizione nazionale

Con la sentenza depositata il 7 maggio nella causa C-115/22, Nada e altri Lussemburgo ha precisato che una commissione arbitrale competente a risolvere questioni in materia di lotta contro il doping non può essere considerata una giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La nozione di organo giurisdizionale è cruciale per presentare una richiesta di rinvio pregiudiziale d’interpretazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea e, sul punto, gli eurogiudici hanno chiarito diversi aspetti utili per la corretta qualificazione della nozione, questione di interesse generale per fare funzionare il sistema basato sulla cooperazione tra giudici nazionali e Corte Ue. Ultima in ordine di tempo è la sentenza depositata il 7 maggio nella causa C-115/22, Nada e altri con ...