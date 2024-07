ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Sezione Lazio - presenta il convegno dal titolo

“ GLI IMPATTI DELLA RIFORMA FISCALE SUL TRIBUTARISTA – OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE ”.

Ne corso dell’evento si affronterà il tema della riforma fiscale, analizzandone le opportunità e quali possano essere gli impatti e le prospettive. Durante i lavori si analizzeranno le modifiche in tema di residenza fiscale e regime dei lavoratori impatriati. Si farà, quindi, il punto sul nuovo incentivo al trasferimento in Italia di attività economiche, con particolare riferimento alle attività professionali. Si discuterà infine delle novità in tema di concordato preventivo biennale

Il convegno avrà luogo a Roma il prossimo 11 luglio dalle 15,00 alle 18,00 presso l’Hotel N.H. Collection Roma Centro, in Via dei Gracchi n. 324.

È stato richiesto l’accreditamento dell’evento per la formazione professionale agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Roma.

