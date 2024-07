Gli impatti della Riforma Fiscale sul Tributarista, i temi del convegno A.N.T.I.

Il giorno 11 luglio 2024 si è tenuto a Roma, come da programma già pubblicato, un convegno organizzato dalla Sezione Lazio dell’A.N.T.I. (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) sul tema:

“GLI IMPATTI DELLA RIFORMA FISCALE SUL TRIBUTARISTA – OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE”

In apertura del Convegno il Prof. Pietro Selicato, Presidente della Sezione, ha tracciato un profilo dell’Avv. Claudio Berliri, da poco scomparso (Socio Anti dal 1977, per molti anni Segretario Generale e da ultimo Vice Presidente della Sezione) ed ha proclamato il Dott. Gianmaria Delbourgo Ricco vincitore dell’edizione 2023 del premio in memoria del Prof. Pietro Adonnino.

Il Dott. Giovanni Calì, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma, ha portato il suo saluto sottolineando il valore aggiunto derivante dal carattere interprofessonale dell’ANTI.

L’Avv. Gabriele Tancioni ha illustrato le recenti modifiche in tema di residenza fiscale e regime dei c.d. “impatriati” sottolineandone le numerose criticità, indicando le possibili soluzioni interpretative ed auspicando su alcuni punti un intervento correttivo.

Il Dott. Massimo Pellecchia si è soffermato sul nuovo incentivo al trasferimento in Italia di attività economiche evidenziando le criticità derivanti dall’eccesiva sintesi delle nuove norme e le incertezze sulla loro compatibilità con le norme europee.

L’Avv. Alessandro Riccioni ha infine fatto luce sull’istituto del concordato preventivo biennale sottolineando la sua difficile convivenza con il principio della capacità contributiva e sollecitando interventi correttivi per ricondurlo nell’alveo dell’art. 53 Cost. e migliorarne l’efficacia e l’appetibilità per i contribuenti.

Tutti i temi trattati hanno suscitato grande interesse stimolando un ampio dibattito, alimentato e coordinato dal Prof. Selicato.