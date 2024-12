GLI INTERVENTI SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - Nuovo rito unificato ampliato alle liti sui danni endofamiliari

Il decreto legislativo si compone di otto articoli con i quali sono state apportate modifiche, per quanto di interesse nella presente sede, al diritto di famiglia in senso lato e, in particolare, al codice civile, alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e al codice di procedura civile.

Il cuore delle modifiche apportate dalla riforma correttiva 2024, seppur - come detto - in un'ottica armonizzatrice delle interpretazioni variegate presenti negli Uffici e di coordinamento, si rinviene negli interventi che hanno inciso sulle disposizioni di attuazione al codice di rito e sul Libro II Titolo IV bis del codice di procedura civile.

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile: competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento e violazione (Dlgs 164/2024, articolo 2; Disposizioni di attuazione del Cc, articolo 38, comma 2; Cpc, articoli 473-bis.38 e 473- bis.39)

L'articolo 2 del decreto legislativo 164/2024 contiene le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie...