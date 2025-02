GLI SPAZI E LE AREE PUBBLICHE - Consolidata la "liberalizzazione" di gazebo o verande amovibili

La legge 16 dicembre 2024 n. 193, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, all'articolo 26 (Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi) prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, "il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata"

