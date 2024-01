Gli studi nel bond da 900 milioni di euro di CA Auto Bank

Cristiano Tommasi, Gioacchino Foti

MILANO – Allen & Overy ha assistito CA Auto Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso variabile per un valore nominale di 900 milioni di euro e scadenza a due anni. Gli istituti finanziari – Crédit Agricole CIB in qualità di Lead Manager and Sole Bookrunner e BBVA, Bank of America Securities, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mizuho, SMBC e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers - nell’operazione sono stati assistiti da Clifford Chance.

L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term di CA Auto Bank e corrisponde una cedola variabile su base trimestrale pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementata di un margine del 0,80%. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese Euronext Dublin.Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda. Per gli aspetti fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara.