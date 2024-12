Gli Studi coinvolti nel closing di Tim con Ardian e Daphne 3 per la vendita della quota residuale in Inwit

Mario Roli, Elena Busson, Stefano Valerio, Federica Munno, Carloandrea Meacci, Yasmina Tourougou

Tim e Impulse I (consorzio guidato da Ardian) hanno concluso la cessione della quota residua del 10% detenuta da TIM nel capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,8% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane (“INWIT”). Il valore dell’operazione è di circa 250 milioni.

Ardian è stata assistita da Chiomenti con un team guidato dai Partner Mario Roli ed Elena Busson e composto dalla Managing Associate Giulia Elisabetta Uboldi, dal Senior Associate Gianluca Riccardino e dall’Associate Camilla Cellari. Il Partner Massimo Antonini, la Counsel Elisabetta Costanza Pavesi e la Senior Associate Giulia Zoppis hanno seguito gli aspetti fiscali legati all’operazione.

Tim è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dall’equity partner Stefano Valerio e composto dalla partner Federica Munno e dall’associate Carlotta Marconi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’equity partner Michele Aprile.

Il team legale interno di TIM che ha seguito l’operazione è stato guidato dal general counsel Agostino Nuzzolo e coordinato da Federico Raffaele, head of legal finance and M&A, e da Rocco Ramondino, head of corporate affairs.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito i finanziatori in relazione alle modifiche al finanziamento esistente già sottoscritto da Impulse I ai tempi della precedente acquisizione di una partecipazione indiretta in INWIT da parte di Impulse I. Il team multigiurisdizionale di Ashurst è stato guidato dal partner Carloandrea Meacci, supportato dalla partner Helen Jones, dai counsel Nicola Toscano e Katherine Williams, dalla senior associate Yasmina Tourougou, dagli associate Stefano Tallamona e Andrew Thomson e dal trainee Giovanni De Camelis. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Michele Milanese con l’associate Federico Squarcia mentre gli aspetti relativi alla normativa Golden Power sono stati seguiti da un team guidato dal partner Gabriele Accardo supportato dall’associate Dalila Marchello.