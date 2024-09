GOP con Intred nel progetto di sviluppo di un Data Center a Brescia

Giacomo Bizzozero, Sara Beretta

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Intred, operatore di tlc quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, nel progetto di sviluppo di un Data Center, con la sottoscrizione di un contratto preliminare per l’acquisto di un’area edificabile di oltre 28.000 mq a Brescia, per la realizzazione di un complesso immobiliare destinato a data center. La stipula del contratto definitivo è sospensivamente condizionata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del data center, ai sensi della regolamentazione applicabile.

Per gli aspetti legali Intred è stata seguita da GOP con un team guidato dal partner Emanuele Grippo coadiuvato dal managing associate Giacomo Bizzozero per gli aspetti corporate. Il partner Gianfranco Toscano, la managing associate Sara Beretta e la associate Agnese Trasino hanno prestato assistenza per i profili contrattuali e per gli aspetti amministrativi e di diritto urbanistico nell’ambito del progetto di sviluppo immobiliare.