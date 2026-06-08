Con la recentissima pubblicazione della Guida Operativa sulla disciplina del whistleblowing, Confindustria ha fornito alle imprese private un documento di riferimento organico e aggiornato per l’applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della direttiva UE 2019/1937. La Guida tiene conto ovviamente anche delle nuove Linee Guida ANAC in materia e in particolare sul canale interno di segnalazione, adottate con delibera del 12 dicembre 2025.

A distanza di quasi tre anni dall’entrata...