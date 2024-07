GUIDA ALLA LETTURA - Procedimento articolato per attuare e applicare nuove forme di specificità

Il provvedimento provvede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, per la modifica e la revoca delle medesime, come anche delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" n. 150 del 28 giugno 2024, la legge 26 giugno 2024 n. 86, che reca «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione». Il provvedimento provvede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, per la modifica e la revoca delle medesime, come anche delle modalità procedurali...