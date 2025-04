GUIDA ALLA LETTURA - Reclusione da 2 a 6 anni per chi detiene materiale con istruzioni su come compiere attentati

Prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale, ai reati contro l'incolumità pubblica, alla criminalità organizzata; nuovo restyling delle norme relative all'amministrazione di beni sequestrati e confiscati; raffica di aggravanti per alcuni reati legati alla sicurezza urbana e disposizioni a tutela delle Forze di polizia: sono queste le principali novità contenute nel Dl n. 48 del 2025

È stata pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 85 dell'11 aprile febbraio 2025, il decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», con entrata in vigore al 12 aprile 2025.

Il testo prevede novità in ambito di:

- contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata,

- amministrazione dei beni sequestrati e confiscati,

- sicurezza urbana...