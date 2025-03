Harcos Capital Partners acquisisce Dell’Era Ermanno e Figlio: gli advisor

Federico Tropeano, Gaetano Petroni

Nell’ambito del progetto “Polo Bullonerie e Viterie Speciali”, Harcos Capital Partners, attraverso HCP Fastener Holding, ha acquisito il 100% della società Dell’Era Ermanno e Figlio, attiva dal 1925 nella produzione di viteria speciale, affiancandola a Bulloneria del Toce S.r.l.

Per l’operazione, Harcos Capital Partners è stata assistita da Michael Lamm (Head of M&A) e Sabine Wiederhold (Senior Consultant) di DE International Italia (società di consulenza della Camera di Commercio Italo-Germanica) come advisor, da Giovannelli Associati per gli aspetti legali con un team coordinato dal socio Matteo Colombari e composto dalla Senior Associate Giulia Contestabile e dagli associate Filippo Camerada e Edoardo Pietricola e dal Senior Associate Gaetano Petroni e dall’associate Rosa Maria Moschella per gli aspetti legati al finanziamento messo a disposizione da Banco di Desio e della Brianza S.p.A., da Athena Professionisti e Consulenti Associati per gli aspetti di due diligence finanziaria e fiscale con un team composto dal Senior Partner Luigi Migliavacca, dal Partner Alessio Frigerio e dalla Consultant Valentina Del Corno.

Dell’Era Ermanno e Figlio è stata assistita dagli advisor finanziari Nicola Oppio e Paolo Martinelli e, per gli aspetti legali, da Campa Avvocati, con un team composto dai Partner Massimo Campa e Matteo Aldeghi e dall’Associate Matilde Galli.

Lo studio PedersoliGattai ha assistito Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nell’erogazione del finanziamento a supporto dell’acquisizione di Dell’Era Ermanno e Figlio S.r.l. con un team composto dal Counsel Federico Tropeano e dall’Associate Cesare Guglielmini.

Il team di Banco di Desio e della Brianza è stato composto da Luisa Gilardi - Responsabile Corporate - e Pietro Oresta - Responsabile Imprese Lombardia Sud.