I COMMENTI - LE NOVITÀ - Un testo bipartisan improntato su prevenzione e rieducazione

Il cammino che ha condotto all’emanazione della legge n. 70/2024 parte da lontano, nel gennaio 2019 quando, dopo poco più di un anno e mezzo dall’entrata in vigore della “Legge Ferrara” (la n. 71/2017), la prima in Europa a prevedere misure di prevenzione contro il cyberbullismo, già venivano avanzate in sede parlamentare proposte di modifica della stessa, giudicata non sufficiente in quanto finalizzata alla prevenzione del solo fenomeno del cyberbullismo in ambito scolastico e per la tutela delle sole vittime minorenni, senza però incidere sul profilo penalistico.