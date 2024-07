I COMMENTI - Sulla "qualità" delle segnalazioni si gioca l'efficacia del contrasto

L'esame dei singoli articoli consentirà di verificare come le trame di questo ordito si siano ulteriormente dipanate nella regolamentazione di nuovo conio, sino a prevedere un controllo ispettivo del Ministero della giustizia proprio sull'utilizzo delle banche dati giudiziarie a diretta risposta delle preoccupazioni sul caso delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette della Pnaa.

Con la legge 28 giugno 2024 n. 90 il Parlamento torna a legiferare in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici e opera nel solco già tracciato dalla legge di conversione n. 109 del 2021 («Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale») del decreto legge 14 giugno 2021 n. 82, prima, e dalla legge di conversione n. 137 del 2023, del decreto ...