I presupposti dell'incertezza normativa obiettiva di Giancarlo Marzo e Corrado Gallo

Link utili Sanzioni amministrative - Violazione delle norme tributarie - Art. 8 comma 1 dlgs 546/1992 - Incertezza normativa oggettiva - Causa di esenzione del contribuente da responsabilità - Non configurabilità nella pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma tributaria nazionale Sezione Tributaria











la QUESTIONE

Cosa si intende per incertezza normativa obiettiva?

In quali ipotesi l'incertezza normativa è causa di non punibilità del contribuente?



L'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare le sanzioni (non penali) previste dalle norme tributarie, laddove la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. Parimenti, l'art. 6, comma 2 del d.lgs...