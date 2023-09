I presupposti per la configurabilità della bancarotta c.d. riparata di Rossana Mininno

Link utili Reati fallimentari - Bancarotta in genere - Momento consumativo - Individuazione - Pronuncia della sentenza di fallimento - Ragioni Sezione 5

Sindaci, colpevolezza rafforzata Il Sole 24 Ore

La bancarotta "riparata" Claudio Coratella Percorsi di Giurisprudenza









la QUESTIONE

Qual è la condotta tipica del reato di bancarotta fraudolenta? Per l'imprenditore che abbia sottratto beni societari è possibile non incorrere nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione? In caso di risposta positiva al ricorrere di quali presupposti può ritenersi insussistente l'elemento materiale della bancarotta distrattiva?



In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in...