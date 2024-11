I RAPPORTI FRA IA E PRIVACY - Uno scudo a difesa dei trattamenti contro lo strapotere degli algoritmi

L'avvento del progresso tecnologico e in particolare dell'IA presenta, quindi, nello stesso tempo sfide significative ed opportunità uniche. Le organizzazioni che sono in grado di anticipare questi cambiamenti, adattare le loro pratiche e investire nelle persone e nelle tecnologie giuste saranno meglio posizionate per avere successo in questo panorama normativo in evoluzione. Con l'aumento dell'attenzione in merito alle questioni di privacy, c'è anche la possibilità di rafforzare la fiducia dei clienti o dei cittadini e di costruire un vantaggio competitivo sostenibile.