IGI S.r.l. acquista una quota di minoranza de La Forgiatura S.r.l.: gli studi coinvolti

Gianfranco Toscano, partner di GOP e Olaf Schmidt, partner di DLA Piper









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e lo studio Eptalex hanno assistito i venditori nella cessione a IGI S.r.l. della quota di minoranza del capitale sociale de La Forgiatura S.r.l. proprietaria del complesso immobiliare sito a Milano, in zona Certosa, e nella predisposizione dei patti parasociali con i soci rimanenti.



I venditori sono stati assistiti da GOP con un team coordinato dai partner Maria Grazia Lanero e Gianfranco Toscano (in foto a sinistra) e dallo studio Eptalex con i partner Jacopo Gasperi e Gabriella Opromolla per quanto riguarda gli aspetti legali, e dai partner Carlo Garzia e Stefano Barelli per gli aspetti fiscali.



DLA Piper ha assistito l'acquirente IGI S.r.l. con un team guidato dal partner Olaf Schmidt (in foto a destra) e composto, per gli aspetti real estate, dalla partner Carmen Chierchia e dagli avvocati Giovanni Pediliggieri e Andreas Fiore, per gli aspetti finance dal partner Giampiero Priori e dall'avvocato Valerio Cellentani, per gli aspetti corporate dal partner Matteo Almini e dall'avvocato Silvia Lazzaretti.