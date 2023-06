Il Cash Pooling in Asia tra società di un Gruppo italiano, le implicazioni legali e fiscali di Giovanni Pisacane e Marta Snaidero*

Link utili Legittimo affidamento in materia di transfer pricing

Le difficoltà potrebbero originare dal fatto che una delle società partecipanti ha sede in un mercato fortemente regolamentato e a controllo valutario come la Cina

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Cash Pooling Agreement è una tecnica di gestione della liquidità, che prevede l'aggregazione dei flussi finanziari di più società in un unico conto corrente. Questo consente di ottimizzare la gestione della liquidità, riducendo i costi di finanziamento e migliorando la gestione del rischio di cambio.



Negli ultimi anni, anche in seguito agli investimenti fatti dalle società italiane in paesi asiatici, si è posto il problema di ottimizzare le risorse tra la casa madre (es. in Italia) , spesso ...