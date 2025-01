IL COMMENTO - L'addebito a suo carico presuppone autonoma verifica senza automatismi

L'affermazione della Corte merita piena condivisione. In primo luogo, perché la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, prevista dall'articolo 131-bis del Cp per l'imputato persona fisica, non è espressamente contemplata nel procedimento sanzionatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 231 del 2001 per l'ente chiamato a rispondere dell'illecito conseguente alla commissione del reato "presupposto".