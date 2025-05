IL COMMENTO - AMBIENTE E TERRITORIO - Su reati ambientali e sentenze penali la Pa conserva un giudizio autonomo

Laddove venga in rilievo un rapporto tra produttore dei rifiuti e un soggetto terzo incaricato del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, il primo può rispondere dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ex art. 192 del d. lgs 3 aprile 2006, n. 152 se non è in possesso del formulario di cui all'art. 193 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Lo ha detto il Tar Calabria sentenza 293/2025

Nell'ambito di un procedimento amministrativo possono venire in rilievo una o più sentenze penali riguardanti il destinatario del provvedimento finale.

In linea generale, la presenza di pregressi titoli giudiziari penali non vincola il potere amministrativo, specialmente quando questi consistano in una pronuncia di rito. È pur vero che in determinati settori l'amministrazione può farvi ricorso per motivare il proprio provvedimento, come nell'ambito della tutela ambientale. In particolare, nell'adozione...