IL COMMENTO - Pratiche commerciali scorrette: fase istruttoria con contraddittorio nel termine di 90 giorni

Per la Cgue la fissazione, da parte degli Stati membri, di termini procedurali ragionevoli, a cui le Autorità indipendenti nazionali debbono attenersi nell'espletamento delle loro attività tipiche di accertamento, risulta essere del tutto compatibile con il diritto europeo

La Seconda sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 30 gennaio 2025, in causa C-510/23, ha stabilito che la normativa domestica prevista per l'avvio delle istruttorie procedimentali condotte dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza, relativamente all'accertamento delle pratiche commerciali scorrette, letta alla luce del principio di effettività, risulta porsi in contrasto con il quadro regolamentare europeo d'elezione qualora si trovi a imporre, sic et...