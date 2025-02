IL COMMENTO - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - Una decisione che lascia dubbi pratici sulla sorte delle garanzie ipotecarie

E non c'è dubbio che nel caso di acquisizione dell'abusivismo al patrimonio comunale si tratti di "confisca urbanistica" a carattere sanzionatorio: essa non comporta - a differenza dall'espropriazione per pubblica utilità - un obbligo indennitario al pari degli altri diritti reali, come invece previsto dall'articolo 25, comma 1, del Dpr. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)» e gode di una tutela riconducibile all'articolo 42 Cost.