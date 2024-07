IL CONFRONTO INTERNAZIONALE -Mandato di protezione: quel vuoto che affligge la legislazione italiana

Dalla visione comparata dei diversi istituti adottati in Belgio, Francia, Germania, Spagna emerge un vuoto normativo all’interno del nostro ordinamento

Paesi come Belgio, Francia, Germania e Spagna hanno già adottato strumenti di natura negoziale idonei a consentire alla persona adulta interessata, in vista di una possibile vulnerabilità e incapacità, di autodeterminarsi attribuendo a un proprio fiduciario il potere di rappresentarlo qualora non avesse più la capacità di farlo, nel pieno rispetto dell’autonomia privata, mentre nel nostro ordinamento manca una disciplina ad hoc ed in questo senso, la disciplina dell’amministratore di sostegno è del...