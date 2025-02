IL CONTRATTO DI CONCESSIONE - Se c'è inadempimento del gestore più garanzie per il concedente

Le novità riguardano alcuni profili di maggior tutela della parte pubblica, attraverso l'imposizione di contenuti trasparenti e funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici come previsto dal PNRR e la previsione di presidi maggiori sul piano concorrenziale e dell'effettività dell'interesse pubblico perseguito.

La quarta sezione delle disposizioni sul riordino delle concessioni autostradali riguarda il "contratto di concessione".

Contratto di concessione (Legge 193/2024, articoli 6-11)

La previsione non è una novità in sé. È un dato ormai acquisito, infatti, che agli atti concessori acceda un "contratto" (o nel linguaggio più tradizionale del settore una "convenzione"). Gli atti concessori, in particolare quelli afferenti alla gestione di infrastrutture, implicano un impegno particolarmente gravoso e di lunga durata del concessionario. È necessario, dunque, a ...