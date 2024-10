IL CURATORE - Novità per la figura del curatore: debutta l'idoneità professionale

Il curatore, una volta ottenuta la nomina, deve effettuare un preventivo screening in ordine al possesso delle sue competenze e alla disponibilità di tempo necessari per lo svolgimento dello specifico incarico

Novità per quanto riguarda la figura del Curatore. Infatti una volta ottenuta la nomina, occorre effettuare un preventivo screening in ordine al possesso delle sue competenze e deve rendersi disponibile allo svolgimento dello specifico incarico. L'intervento recato dal Correttivo con gli articoli da 28 a 39 riassetta il già solido impianto della liquidazione giudiziale con la sola finalità di ottimizzarne la gestione, apportando chiarimenti e semplificazioni in vari punti della normativa. Il primo...