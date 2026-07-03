Il caso e l’iter processuale

Il 25 ottobre 2005, nel quartiere di Ponticelli, periferia est di Napoli, il minore Fr.Pa., di anni dieci, si introduceva con altri coetanei in un edificio abbandonato e al rustico di proprietà del Comune di Napoli. L’immobile versava in condizioni di totale abbandono: i varchi di accesso erano privi di qualsiasi chiusura, la tromba delle scale era del tutto sprovvista di ringhiere e parapetti. Il fanciullo precipitava quindi dal sesto piano fino al primo, riportando lesioni di estrema gravità. Ciononostante...