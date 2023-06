Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITÀ SINISTRO – Cassazione n. 15262

Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo



RESPONSABILITÀ SINISTRO – Cassazione n. 15264

L'assicurazione dell'auto contro la quale vi è stato l'impatto non risarcisce il terzo trasportato per lo scontro causato dal guidatore in accertato stato di ebbrezza alcolica e privo di patente...