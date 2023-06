Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 15710

Il minore infradodicenne dell'età di nove anni normalmente ha una certa capacità di discernimento, compatibile con la possibilità di fornire elementi utili ai fini della decisione sul mutamento del contesto di vita, nel caso trasferimento in Brasile.



DIRITTO DOGANALI - Cassazione n. 15659

Respinto ricorso Prada contro avvisi Entrate per avere nel 2010 al momento dell'importazione in Italia dei beni con il proprio marchio determinato il valore...