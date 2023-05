Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



AVVISO DI ACCERTAMENTO -Cassazione n. 9944

Gli appunti personali dai quali si possa evincere una sorta di c.d. "contabilità in nero", rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.



GIURISDIZIONE - Cassazione n. 9945

Giurisdizione ordinaria per la controversia tra un condominio, proprietario dei box, e il comune proprietario dell'area soprastante per le infiltrazioni.



IMU - Cassazione n. 9956

Rinvio alla Corte costituzionale dell...