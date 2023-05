Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



DIRITTO D'AUTORE - Cassazione n. 14596

Legittima la rimozione dei film dai siti Youtube che non sono ancora caduti nel pubblico dominio (70 anni dalla morte dell'autore più longevo).



RESPONSABILITA' AVVOCATI - Cassazione n. 14583

Non paga i danni il legale che non notifica alla controparte se il ricorso aveva scerse possibilità di essere accolto vista la natura del contenzioso (con il demanio).



IMPOSTA DI REGISTRO - Cassazione n. 14535

La cassazione ribadisce che l'ambito applicativo...