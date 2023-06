Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



PROFESSIONISTI – Cassazione n. 17696

Gli ingegneri e architetti possono pretendere a proprio favore tutte le spese di ufficio e di personale. Sono spese in aggiunta, invece, gli eventuali compensi per prestazioni accessorie



CONDOMINIO – Cassazione n. 17713

Solo l'assemblea è competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile



LAVORO – Cassazione n. 17731 ...