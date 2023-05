Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



GIURISDIZIONE – Cassazione n. 11687

Sezioni unite – Il Cds non è andato oltre la sua giurisdizione nell'affermare l'abuso di posizione dominante di Trenitalia nei confronti di Arenaways

RIMBORSO IVA – Cassazione n. 11608

Legittima la procedura di detrazione degli acquisti fatti in Italia dalla società non residente per stabile organizzazione

DIVIDENDI SOCIETA' – Cassazione n. 11719

La Cassazione detta un principio di diritto relativo alle ritenute applicabili sui dividendi distribuiti dal...