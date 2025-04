Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ASSICURAZIONI - Cassazione n. 10475

Configura la non operatività della polizza la scadenza del contratto a termine in quanto causa di sospensione del pagamento dell’indennizzo conseguito alla perdita di impiego, che riprenderà ad essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro se la disoccupazione persista. La stipula è atto volontario che non può valorizzare il conseguimento del termine di scadenza del contratto.



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 10515

Scatta la ...