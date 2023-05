Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



LAVORO - Cassazione n. 10394

Sì alla sanzione disciplinare per il dirigente che osserva un orario di lavoro diverso rispetto al settore di appartenenza senza averlo concordato.



BANCHE - Cassazione n. 10293

L'estratto conto offre la prova del saldo, in combinazione con eventuali controdeduzioni e altre risultanze processuali, quando le movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti come i cosiddetti riassunti scalari.



PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 10291

Per l'assegno...