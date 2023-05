Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



DISCIPLINARE AVVOCATI – Cassazione 11193

Sezioni Unite -– Confermata la sospensione per l'avvocato che abbia assunto l'incarico sia per l'attore che per i terzi chiamati in causa dalla convenuta

DISCIPLINARE MAGISTRATI – Cassazione n. 11197

Sezioni Unite – Sì alla valutazione dei messaggi whatsapp e degli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare che possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina...