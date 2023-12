Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



LITISCONSORZIO - Cassazione n. 33319

Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta.



PROCESSO CIVILE - Cassazione n. 33347

Le questioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate.



ACCERTAMENTO FISCALE - Cassazione n. 33349

In tema di imposte sui redditi la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni ...