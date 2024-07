Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

PREVIDENZA - Cassazione n. 19485

Pensione di reversibilità al figlio del percettore (madre) solo se viene dimostrato l’elemento della vivenza a carico.



ICI - Cassazione n. 19507

La proprietà di un immobile non costituisce per il periodo in cui è abusivamente occupato un valido indice rilevatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.



RESPONSABILITA’ E ...