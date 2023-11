Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



PROCESSO CIVILE – Cassazione n. 31839

Qualora l’istanza di decisione collegiale venga chiesta non rispettando i requisiti che le impone il medesimo articolo e quindi sia affetta da vizi processuali, il giudizio non può essere definito con il decreto di estinzione di cui all’articolo 391 cpc.



ACCERTAMENTO - Cassazione n. 31844

Il contenzioso tributario mediante redditometro non può limitarsi a giudizi sommari.



RESPONSABILITA’ SANITARIA - Cassazione n. 31865

Non riconosciuto il danno sanitario...