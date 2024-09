CIVILE

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Cassazione n. 24612

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria è quinquennale.



IMMIGRAZIONE - Cassazione n. 24604

Deve essere accolta la domanda dello straniero che convive con una compagna serba, ha una figlia e...